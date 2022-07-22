RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вивіз українського зерна. Скільки діятиме угода

Фото: термін дії договору з експорту зерна становить 120 днів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Угода про вивезення зерна з України, яку сьогодні підписали в Стамбулі, діятиме протягом 120 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представники ООН стверджують, що дзеркальна угода між Україною, Росією, Туреччиною та ООН діятиме 120 днів. По закінченню цього терміну її можна буде продовжити.

Нагадаємо, сьогодні в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор".

Генсек ООН заявив, що для моніторингу за експортом буде створено координаційний центр.

При цьому, за даними ООН, перші поставки українського зерна можуть розпочатися вже цієї суботи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська ФедераціяТурцияООН