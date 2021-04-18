ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В США рассказали, какие американские военные останутся в Афганистане

Новина українською → Афганистан, Воскресенье 18 апреля 2021 23:45
В США рассказали, какие американские военные останутся в Афганистане Фото: военные США "уйдут" из Афганистана до 11 сентября (pexels/@chaikong2511)
Автор: Даша Харченко

До 11 сентября США выведут из Афганистана своих военных. Останутся только те, кто необходим для охраны американского посольства в Кабуле.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

По его словам, США достигли в Афганистане цели, поставленной в начале военной операции.

"Она заключалась в том, чтобы разобраться с теми, кто напал на нас 11 сентября. Мы нанесли удар по "Аль-Каиде", мы убили бен Ладена — и сделали это еще десять лет назад... С тех пор различные задачи в этой войне менялись и преображались, но что касается основополагающих целей в этом конфликте - мы их достигли. Поэтому президент Байден решил, что пора положить этому конец", - сказал Салливан.

Таким образом, военное присутствие США в Афганистане сохранится только для охраны посольства.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что американские войска начнут выводить из Афганистана 1 мая 2021 года. Глава Белого дома обратился к лидерам других государств, включая РФ, Китай, Индию и Пакистан, делать больше для поддержки этой страны. Байден уточнил, что войска США и союзников по НАТО покинут Афганистан до 11 сентября 2021 года.

Также страны-участницы НАТО приняли решение о начале вывода войск из Афганистана. Такой шаг члены альянса предпринимают вслед за Соединенными Штатами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Афганистан
NEWS
Киев и 12 областей все еще отвечают "красной" зоне карантина
Киев и 12 областей все еще отвечают "красной" зоне карантина
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса