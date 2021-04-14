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Британия намерена вывести войска из Афганистана вслед за США, - The Times

Новина українською → Британия, Среда 14 апреля 2021 13:00
Британия намерена вывести войска из Афганистана вслед за США, - The Times Фото: Британия вслед за США захотела вывести войска из Афганистана (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Великобритания почти полностью выведет войска из Афганистана. О полном выводе войск до 11 сентября ранее заявили Соединенные Штаты Америки.

Об этом пишет газета The Times со ссылкой на свои источники.

Издание подчеркивает, что британским военнослужащим в Афганистане придется трудно без американской поддержки, потому что они опираются на базы и инфраструктуру США.

Ожидается, что Лондон может передать правительству Афганистана контроль над академией в Кабуле, где британские военные тренируют афганских солдат.

Также указано, что сейчас в Афганистане остаются 750 британских солдат. Большинство из них находятся в Кабуле, в том числе занимаются охраной VIP-персон.

Издание подчеркивает, что британские вооруженные силы переключают свое внимание на контртеррористические миссии в Африке и других регионах.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что ему будет "трудно" уложиться в крайний срок, чтобы вывести из Афганистана американские войска. Это должно было случиться до 1 мая.

Как писало РБК-Украина, Штаты пересмотрят мирное соглашение, достигнутое с талибами при администрации 45-го президента Дональда Трампа. США, в частности, планируют сделать оценку того, выполнял ли Талибан свои обязательства по разрыву связей с террористическими группами.

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