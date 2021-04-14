Байден об Афганистане: пора положить конец самой продолжительной войне США

Президент США Джо Байден сегодня выступит с заявлением о выводе американских войск из Афганистана . В частности, он скажет о том, что пришло время положить конец этой войне.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на речь Байдена, отрывки которой распространяет Белый дом.

"Пора положить конец самой продолжительной войне Америки… Атаки 11 сентября (2001 года, - ред.) не могут оправдывать присутствия американских войск в Афганистане", - говорится в речи Байдена.

Он также заявит о том, что будет последним американским президентом, при котором войска США будут присутствовать в этой стране.

"Я уже четвертый американский президент, который руководит присутствием американских войск в Афганистане. Были два республиканца. Два демократа. Я не передам эту ответственность пятому", - говорится в его речи.

При этом ожидается, что США сохранят дипломатическое и гуманитарное присутствие, а также выступят в поддержку мирных переговоров между афганским правительством и талибами.

"После тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами, с нашими военными руководителями и специалистами в области разведки, с нашими дипломатами и экспертами по развитию, а также с Конгрессом и вице-президентом я пришел к выводу, что пришло время положить конец самой продолжительной войне Америки. Пора американским войскам возвращаться домой", - скажет Байден.