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Вытаскивала раненых под Шумами: военный медик получила орден Богдана Хмельницкого

Автор: Дмитрий Левицкий

Старший боевой медик горно-штурмовой роты, сержант Светлана Землина получила орден Богдана Хмельницкого третьей степени. Она 26 марта вытаскивала из-под обстрела раненых под Шумами военнослужащих.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на странице в Facebook.

Указ о награждении орденом был издан президентом Украины Владимиром Зеленским 7 апреля.

"Светлана - военный медик, рискуя собственной жизнью, вытаскивала раненых бойцов из-под обстрела российских войск под Шумами 26 марта", - написал Данилов.

Орденом Богдана Хмельницкого награждают граждан за особые заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, в укреплении обороноспособности и безопасности Украины. Орден имеет три степени: первую, вторую и третью.

Фото: Светлана Землина (facebook.com/danilov.oleksiy)

Как известно, 26 марта снайпер пророссийских боевиков обстрелял позиции украинских военных вблизи населенного пункта Шумы. В результате того обстрела погибли четверо военнослужащих, а двое - получили ранения.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказывал, что сначала смертельное ранение получил сержант, а потом снайпер смертельно ранил командира группы, который осуществлял эвакуацию раненого бойца. После этого, ранения получили старшина и старший солдат, а двое военных, которые прибыли для их эвакуации были убиты вражеским снайпером.

Напомним, вчера на сайте Офиса президента опубликовали указ о награждении орденами и медалями более 60 украинских военных. Среди них была и военный медик Землина.

Добавим, вчера Зеленский посетил передовые позиции на Донбассе, а также наградил военных государственными наградами.

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