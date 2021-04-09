Витягала поранених під Шумами: військовий медик отримала орден Богдана Хмельницького

Старший бойовий медик гірсько-штурмової роти, сержант Світлана Земліна отримала орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Вона 26 березня витягала з-під обстрілу поранених під Шумами військовослужбовців.
Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на сторінці у Facebook.
Указ про нагородження орденом був виданий президентом України Володимиром Зеленським 7 квітня.
"Світлана - військовий медик, ризикуючи власним життям, витягувала поранених бійців з-під обстрілу російських військ під Шумами 26 березня", - написав Данілов.
Орденом Богдана Хмельницького нагороджують громадян за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України. Орден має три ступені: перший, другий та третій.
Фото: Світлана Земліна (facebook.com/danilov.oleksiy)
Як відомо, 26 березня снайпер проросійських бойовиків обстріляв позиції українських військових поблизу населеного пункту Шуми. В результаті того обстрілу загинули четверо військовослужбовців, а двоє - отримали поранення.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповідав, що спочатку смертельне поранення отримав сержант, а потім снайпер смертельно поранив командира групи, який здійснював евакуацію пораненого бійця. Після цього, поранення отримали старшина та старший солдат, а двоє військових, які прибули для їх евакуації були вбиті ворожим снайпером.
Нагадаємо, вчора на сайті Офісу президента опублікували указ про нагородження орденами та медалями понад 60 українських військових. Серед них була й військовий медик Земліна.
Додамо, вчора Зеленський відвідав передові позиції на Донбасі, а також нагородив військових державними нагородами.