Зеленский наградил более полусотни украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами более 60 украинских военных. Соответствующий указ глава государства подписал перед поездкой на Донбасс, 7 апреля.

Об этом говорится на сайте Офиса президента .

В общем государственными наградами были награждены 62 украинских военнослужащих.

Какими еще орденами и медалями наградил президент военных:

Так, глава государства наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени пятерых военнослужащих, двое из них получили награду посмертно. Еще один военный получил орден "За мужество" ІІ степени .

Напомним, в феврале 2021 года Зеленский наградил ряд украинских военных за мужество в защите Украины. Некоторые из них получили награду посмертно.

А в январе этого года Зеленский выдал первый наградной пистолет. Оружие получил украинский генерал.