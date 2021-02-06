Высылка дипломатов ЕС: в Европарламенте призывают ужесточить санкции против РФ

Фото: Европарламент (europarl.europa.eu)

Глава фракции христианских демократов в Европейском парламенте Манфред Вебер призывает ужесточить санкции против России. Это связано с высылкой трех европейских дипломатов из РФ.

Об этом пишет DW.

"Необходимо задействовать санкции против России, которые сейчас рассматриваются", - отметил парламентарий.

Вебер подчеркнул, что денежные потоки российских сторонников властных структур Кремля в Евросоюзе должны быть перекрыты, а их счета заморожены.

Напомним, власти США осуждают высылку из России трех европейских дипломатов. Россия выдворила трех дипломатов из представительств Швеции, Польши и Германии за участие в массовых акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как писало РБК-Украина, канцлер Германии Ангела Меркель считает необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России. Берлин не исключает, что действия Москвы не останутся без ответа.

Также Министерство иностранных дел Польши отреагировало на высылку своего дипломата из России. Варшава грозит ответными мерами, если Москва не отменит своего решения.