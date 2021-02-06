ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

США осудили высылку европейских дипломатов из России

США, Суббота 06 февраля 2021 00:11
США осудили высылку европейских дипломатов из России
Фото: Энтони Блинкен (twitter.com/SecBlinken)
Автор: Даша Харченко

Власти США осуждают высылку из России трех европейских дипломатов. Россия выдворила трех дипломатов из представительств Швеции, Польши и Германии за участие в массовых акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

По мнению Блинкена, высланные за участие в несогласованных акциях дипломаты "наблюдали за январскими протестами".

"США осуждают сегодняшнюю высылку из России трех европейских дипломатов. <...> Это необоснованный и неоправданный шаг", - заявил он.

По мнению Блинкена, высланные за участие в несогласованных акциях дипломаты "наблюдали за январскими протестами".

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель считает необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России. Берлин допускает, что действия Москвы не останутся без ответа.

Также Министерство иностранных дел Польши отреагировало на высылку своего дипломата из России. Варшава грозится ответными мерами, если Москва не отменит своего решения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америкипосолдипломаты

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь