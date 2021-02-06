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Висилка дипломатів ЄС: у Європарламенті закликають посилити санкції проти РФ

Євросоюз, Субота 06 лютого 2021 14:51
Висилка дипломатів ЄС: у Європарламенті закликають посилити санкції проти РФ
Фото: Європарламент (europarl.europa.eu)
Автор: Юлія Струк

Глава фракції християнських демократів в Європейському парламенті Манфред Вебер закликає посилити санкції проти Росії. Це пов'язано з висилкою трьох європейських дипломатів з РФ.

Про це пише DW.

"Необхідно задіяти санкції проти Росії, які зараз розглядаються", - зазначив парламентарій.

Вебер підкреслив, що грошові потоки російських прихильників владних структур Кремля у Євросоюзі повинні бути перекриті, а їхні рахунки заморожені.

Нагадаємо, влада США засуджує висилку з Росії трьох європейських дипломатів. Росія видворила трьох дипломатів з представництв Швеції, Польщі та Німеччини за участь у масових акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Як писало РБК-Україна, канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає необгрунтованою висилку трьох європейських дипломатів з Росії. Берлін не виключає, що дії Москви не залишаться без відповіді.

Також Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на висилку свого дипломата з Росії. Варшава погрожує у відповідь заходами, якщо Москва не скасує свого рішення.

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