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Польша пригрозила ответом на высылку дипломата из России

Варшава, Пятница 05 февраля 2021 18:14
Польша пригрозила ответом на высылку дипломата из России
Фото: глава МИД Польши Збигнев Рау (gov.pl)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на высылку своего дипломата из России. Варшава грозится ответными мерами, если Москва не отменит своего решения.

Об этом говорится на сайте МИД Польши.

После высылки дипломата МИД Польши вызвал к себе российского посла. В ведомстве заявили, что польские дипломаты выполняют только официальные задачи согласно Венской конвенции.

"Польская сторона ожидает от российских властей отмены ошибочного решения. В противном случае Польша оставляет возможность принимать ответные меры", - подчеркнули в МИД.

Кроме того, в польском МИД сожалеют, что действия России еще больше углубят кризис в двусторонних отношениях.

Напомним, сегодня МИД России принял решение о высылке трех дипломатов Польши, Германии и Швеции. Причиной высылки в Москве назвали якобы участие дипломатов в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как писало РБК-Украина, в Европейском союзе уже призвали Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов.

Кроме того, на высылку дипломатов также отреагировала канцлер Германии Ангела Меркель. Она назвала решение российского МИД неоправданным.

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