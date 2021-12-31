Высылка дипломата РФ из Косово: Москва расценила это как провокацию

Сегодня власть Косово выслала сотрудника миссии ООН от России из-за вредной деятельности. Кремль, со своей стороны, расценил это как провокацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс .

"Расцениваем это "решение" Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами", - отметили в дипмиссии России.

В то же время в посольстве России рассчитывают на то, что Косово получит жесткий и недвусмысленный ответ по линии МООНК.

"Призываем ооновскую администрацию края в полной мере обеспечить безопасность ее российских сотрудников", - отмечают в посольстве.