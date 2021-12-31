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Высылка дипломата РФ из Косово: Москва расценила это как провокацию

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Пятница 31 декабря 2021 17:30
Высылка дипломата РФ из Косово: Москва расценила это как провокацию Фото: Москва расценила, как провокацию – высылку дипломатов из Косово (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня власть Косово выслала сотрудника миссии ООН от России из-за вредной деятельности. Кремль, со своей стороны, расценил это как провокацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

"Расцениваем это "решение" Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами", - отметили в дипмиссии России.

В то же время в посольстве России рассчитывают на то, что Косово получит жесткий и недвусмысленный ответ по линии МООНК.

"Призываем ооновскую администрацию края в полной мере обеспечить безопасность ее российских сотрудников", - отмечают в посольстве.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Косово объявило сотрудника миссии ООН от России персоной нон грата за вредную деятельность.

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ООН Российская Федерация Косово
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