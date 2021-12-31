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Косово высылает российского дипломата за вредоносную деятельность

Новина українською →
Приштина, Пятница 31 декабря 2021 15:15
Косово высылает российского дипломата за вредоносную деятельность Фото: министр иностранных дел Косово Доника Гервала (facebook.com/donikagervalla)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН от России персоной нон грата за вредоносную деятельность. Силовым структурам республики поручено проследить, чтобы российский дипломат покинул страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра иностранных дел Косово Доники Гервалы.

"По требованию премьера Республики Косово Альбина Курти сегодня я вынесла объявить персоной нон грата представителя России в МООНК (миссия ООН в Косово) из-за его вредоносной деятельности, которой нарушается национальная безопасность страны", - написала Гервала.

Министр добавила, что о принятом решении оповещены силовые структуры Косово. Им предписано его исполнить.

Глава МИД страны подчеркнула, что Косово продолжит тесное сотрудничество с международными союзниками, включая США, Европу и НАТО, чтобы предотвратить любые попытки России дестабилизировать ситуацию в республике.

Напомним, в октябре 2021 года президент Косово Вьоса Османи объявила двух российских дипломатов персонами нон грата за вредоносную деятельность.

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