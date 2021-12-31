Косово высылает российского дипломата за вредоносную деятельность
Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН от России персоной нон грата за вредоносную деятельность. Силовым структурам республики поручено проследить, чтобы российский дипломат покинул страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра иностранных дел Косово Доники Гервалы.
"По требованию премьера Республики Косово Альбина Курти сегодня я вынесла объявить персоной нон грата представителя России в МООНК (миссия ООН в Косово) из-за его вредоносной деятельности, которой нарушается национальная безопасность страны", - написала Гервала.
Министр добавила, что о принятом решении оповещены силовые структуры Косово. Им предписано его исполнить.
Глава МИД страны подчеркнула, что Косово продолжит тесное сотрудничество с международными союзниками, включая США, Европу и НАТО, чтобы предотвратить любые попытки России дестабилизировать ситуацию в республике.
Напомним, в октябре 2021 года президент Косово Вьоса Османи объявила двух российских дипломатов персонами нон грата за вредоносную деятельность.