Висилка дипломата РФ з Косово: Москва розцінила це, як провокацію

Сьогодні влада Косово вислала співробітника місії ООН від Росії через шкідливу діяльність. Кремль, зі свого боку, розцінив це, як провокацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс .

"Розцінюємо це "рішення" Приштини як чергову антиросійську та антиоонівську провокацію, вжиту, щоб вислужитися перед західними менторами", - відзначили у дипмісії Росії.

Водночас у посольстві Росії розраховують на те, що Косово отримає жорстку й недвозначну відповідь по лінії МООНК.

"Закликаємо оонівську адміністрацію краю повною мірою убезпечити її російських співробітників", - відзначають у посольстві.