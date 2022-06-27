ru ua
Пн, 27 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Выступления Путина, сайты госучреждений и суды: итоги работы IT-армии с начала войны в Украине

Новина українською →
Понедельник 27 июня 2022 14:05
Выступления Путина, сайты госучреждений и суды: итоги работы IT-армии с начала войны в Украине Фото: итоги работы IT-армии с начала войны в Украине (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

IT-армия Украины начала работу на третий день полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны. За это время наши хакеры атаковали более 4 тысяч ресурсов страны-оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

"Более 250 тысяч хакеров-добровольцев со всего мира объединились, чтобы ежедневно устраивать массовые атаки на российские онлайн-ресурсы. С 26 февраля по 26 июня ИТ-армией было атаковано более чем 4200 российских онлайн-ресурсов",- пишет пресс-служба Минцифры.

Достижения IT-армии:

  • благодаря DDoS-атакам были остановлены сайты госучреждений России, россияне не могли получить госуслуги, провести финансовые операции, а студенты, например, подать заявку в ВУЗ. Судебные процессы были приостановлены;
  • были атакованы сайты СМИ, онлайн-телевидений, Rutube, а также выступления главы Кремля Владимира Путина. Это было необходимо, чтобы прекратить пропаганду среди местного населения.
  • были сорваны торги у предпринимателей, заблокирована работа бухгалтеров и доступ к сети;

"Системы маркировки, алкогольные заводы и ветеринарные инспекции. Атаки привели к сбоям в работе продуктовых компаний, которые не могли нанести специальный QR-код на товар, помешали информационным системам отслеживать обороты алкогольной продукции и получить разрешения на мясные и молочные изделия", - добавляет пресс-служба.

  • была нарушена работа продажи авиабилетов, страховых агентств, курьерской доставки, интернет-покупок.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Госспецсвязи предупредили о распространении опасных писем под видом "бесплатной правовой помощи".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация
NEWS
Буданов объяснил, почему Россия не пойдет на вывод войск из Украины
Буданов объяснил, почему Россия не пойдет на вывод войск из Украины
DAILY
Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться