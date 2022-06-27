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Виступи Путіна, сайти держустанов й суди: підсумки роботи IT-армії з початку війни в Україні

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Понеділок 27 червня 2022 14:05
Виступи Путіна, сайти держустанов й суди: підсумки роботи IT-армії з початку війни в Україні Фото: підсумки роботи IT-армії з початку війни в Україні (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

IT-армія України почала роботу на третій день повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. За цей час наші хакери атакували більше 4 тисяч ресурсів країни-окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.

"Понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу об'єдналися, щоб щодня влаштовувати масові атаки на російські онлайн-ресурси. З 26 лютого по 26 червня ІТ-армією було атаковано більше ніж 4200 російських онлайн-ресурсів", - пише пресслужба Мінцифри.

Досягнення IT-армії:

  • завдяки DDoS-атакам були зупинені сайти держустанов Росії, росіяни не могли отримати держпослуги, провести фінансові операції, а абітурієнти, наприклад, податки заяву на ЗВО. Судові процеси також були призупинені;
  • були атаковані сайти ЗМІ, онлайн-телебачень, Rutube, а також виступи голови Кремля Володимира Путіна. Це було необхідно, аби припинити пропаганду серед місцевого населення.
  • були зірвані торги у підприємців, заблокована робота бухгалтерів й доступ до мережі;

"Системи маркування, алкогольні заводи та ветеринарні інспекції. Атаки призвели до збоїв у роботі продуктових компаній, які не могли нанести спеціальний QR-код на товар, завадили інформаційним системам відстежувати обороти алкогольної продукції та отримати дозволи на м'ясні та молочні вироби", - додає пресслужба.

  • була порушена робота продажу авіаквитків, страхових агентств, кур'єрської доставки, інтернет-покупок.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Держспецзв'язку попередили про поширення небезпечних листів під виглядом "безкоштовної правової допомоги".

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