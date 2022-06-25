Под видом правовой помощи. В Госспецсвязи предупредили о хакерских атаках

В Госспецсвязи сообщили о распространении опасных электронных писем под видом "бесплатной правовой помощи". Предполагается, что хакерская атака направлена на украинских операторов и провайдеров телекоммуникаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Госспецсвязи .

"Активность отслеживается по идентификатору UAC-0113. Эти злоумышленники в июне уже осуществляли кибератаку на медийные организации Украины", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что указанный RAR-архив содержит документ "Алгоритм_LegalAid.xlsm", открытие которого в конечном итоге приведет к загрузке и запуску вредоносной программы DarkCrystal RAT.

"Письма поступают с электронного адреса в домене gov.ua (вероятно, скомпрометированном) и имеют вложение "Алгоритм действий членов семьи без вести отсутствующего военнослужащего LegalAid.rar", защищенное паролем", - говорится в сообщении.

Ранее мы публиковали инструкцию Госспецсвязи, в которой объясняется, как распознать, что ваш компьютер или смартфон взломали хакеры или на нем установлено вредоносное программное обеспечение.

Также в ведомстве предоставили инструкцию: что такое VPN и как им безопасно пользоваться.