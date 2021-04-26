Выступает против "Северного потока-2": партия "Зеленых" стала самой популярной в Германии

По данным опроса института, "зеленые" получили бы на выборах 28% голосов, тогда как ХДС получил бы 27%. При этом Социал-демократы бы получили только 13% голосов.

Ранее правление правящей партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) выбрало председателя партии Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры Германии на выборах.

Также собщалось, что немецкие "зеленые" определили своего кандидата в канцлеры. Им станет руководитель партии, 40-летняя Анналена Бербок.

26 сентября 2021 года в Германии пройдут выборы в бундестаг. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет претендовать на этот пост.