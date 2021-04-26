Виступає проти "Північного потоку-2": партія "Зелених" стала найпопулярнішою в Німеччині

За даними опитування Інституту, "зелені" отримали б на виборах 28% голосів, тоді як ХДС отримав би 27%. При цьому соціал-демократи б отримали тільки 13% голосів.

Раніше правління правлячої партії "Християнсько-Демократичний союз" (ХДС) обрало голову партії Арміна Лашета як кандидата в канцлери Німеччини на виборах.

Також повідомлялося, що німецькі "зелені" визначили свого кандидата в канцлери. Ним стане керівник партії, 40-річна Анналена Бербок.

26 вересня 2021 року в Німеччині пройдуть вибори в бундестаг. Чинний канцлер ФРН Ангела Меркель не претендуватиме на цю посаду.