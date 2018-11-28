Высшему антикоррупционному суду выделили помещение

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Помещение для Антикоррупционного суда находится в Киеве

Кабинет министров Украины выделил помещение для Высшего антикоррупционного суда. Соответствующее решение принято на заседании правительства 28 ноября, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, решение о выделении помещения озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, однако пока неизвестно, по какому адресу оно находится. В частности, пункт сегодняшней повестки дня № 5.17 был зачитан в перечне принятых по результатам работы в правительственных комитетах. Именно этот пункт предполагал передачу зданий в Киеве в сферу управления Государственной судебной администрации для Антикоррупционного суда, однако текст распоряжения пока не опубликован.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины установил порядок выплат международным экспертам, которые принимают участие в создании Высшего антикоррупционного суда. Экспертам будут выплачивать по 55,5 тысяч гривен вознаграждения в месяц и не более 200 евро в сутки на аренду жилья.

В начале ноября Высшая квалификационная комиссия суда выбрала состав Совета международных экспертов Антикоррупционного суда.