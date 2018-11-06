ВККСУ выбрала состав Совета международных экспертов Антикоррупционного суда

Фото: ВККСУ (vkksu.gov.ua)

Международные эксперты будут иметь право заблокировать кандидатуры судей Антикоррупционного суда

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) выбрала шестерых членов Общественного совета международных экспертов Антикоррупционного суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в ВККСУ в Facebook.

Как отметили в ВККСУ, в состав Совета вошли эксперты в области антикоррупционного права опытом судей, адвокатов, прокуроров и смежным опытом в этих сферах в таких странах как Дания, Литва, Англия, Шотландия, Канада, Республика Македония.

В частности, в первый состав Общественного совета международных экспертов вошли: Аурелийус Гутаускас, Флеминг Си Денкер,Тед Зажечни, Мирьяна Лазарова Трайковска, Лорна Харрис, Сэр Энтони Хупер.

"Таким образом, создан ОСМЭ, который будет способствовать комиссии при проведении конкурсов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

Напомним, что 7 июня 2018 года Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. В последнюю ночь перед голосованием украинская власть согласилась включить в закон норму об участии международных экспертов в формировании Антикоррупционного суда.

2 августа 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда.

Отметим, что в проекте государственного бюджета на 2019 год, который Кабинет министров подал в Верховную раду, заложено финансирование Высшего антикоррупционного суда в сумме 287 млн грн.