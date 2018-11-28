Вищому антикорупційному суду виділили приміщення

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Приміщення для Антикорупційного суду знаходиться в Києві

Кабінет міністрів України виділив приміщення для Вищого антикорупційного суду. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 28 листопада, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, рішення про виділення приміщення озвучив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, однак поки невідомо, за якою адресою воно знаходиться. Зокрема, пункт порядку денного № 5.17 був зачитаний в переліку прийнятих за результатами роботи в урядових комітетах. Саме цей пункт передбачав передачу будівель у Києві до сфери управління Державної судової адміністрації для Антикорупційного суду, однак текст розпорядження поки не опубліковано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України встановив порядок виплат міжнародним експертам, які беруть участь у створенні Вищого антикорупційного суду. Експертам будуть виплачувати по 55,5 тисяч гривень винагороди на місяць і не більше 200 євро на добу на оренду житла.

На початку листопада Вища кваліфікаційна комісія суду обрала склад Ради міжнародних експертів Антикорупційного суду.