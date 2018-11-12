Для высокой явки на "выборах" в ОРДЛО бюджетникам рассылали сообщения с угрозами, - ГУР

Фото: "голосование" на Донбассе (УНИАН)

Жителей оккупированного Донбасса, которые работают в бюджетной сфере, угрожали уволить с работы

На мобильные телефоны жителей оккупированной территории Донбасса, которые праюють в бюджетной сфере, в воскресенье, 11 ноября, поступали смс-сообщения с угрозами в случае неявки на "виборах" главарей "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР), передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что таким образом оккупационные администрации старались добиться положительного результата голосования за "нужных" кандидатов и обеспечения высокой явки на "выборах".

"На работников бюджетной сферы осуществлялось психологическое воздействие путем отправки смс-сообщений с угрозами увольнения с рабочих мест, в случае отказа от голосования и неявки на избирательные участки", - отметили в Минобороны.

Также жителям оккупированных территорий местный мобильный оператор "Лугаком" рассылал сообщения о возможности получения вблизи избирательного участка бесплатной карточки пополнения счета на сумму 50 или 100 российских рублей в случае участия в "голосовании".

Напомним, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили, что люди на временно оккупированных территориях Донбасса боялись "не голосовать" 11 ноября, так как опасались задержки зарплат и соцвыплат.