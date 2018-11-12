Для високої явки на "виборах" в ОРДЛО бюджетникам розсилали повідомлення із погрозами, - ГУР

Фото: "голосування" на Донбасі (УНІАН)

Мешканців окупованого Донбасу, які працюють у бюджетній сфері, погрожували звільнити з роботи

На мобільні телефони мешканців окупованої території Донбасу, які праюють у бюджетній сфері, у неділю, 11 листопада, надходили смс-повідомлення із погрозами у разі неявки на "виборах" ватажків "ДНР" та "ЛНР". Про це повідомии в Головному управлінні розвідки (ГУР), передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міноборони.

Зазначається, що такми чином окупаційні адміністрації намагались досягти позитивного результату голосування за "потрібних" кандидатів та гарантування високої явки на "виборах".

"На працівників бюджетної сфери здійснювався психологічний вплив шляхом надсилання смс-повідомлень з погрозами звільнення з робочих місць, у разі відмови від голосування та неявки на виборчі дільниці", - зазначили в Міноборони.

Також мешканцям окупованих територій місцевий мобільний оператор "Лугаком" розсилав повідомлення про можливість отримання поблизу виборчої дільниці безкоштовної картки поповнення рахунку на суму 50 або 100 російських рублів у разі участі у "голосуванні".

Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтвердили, що люди на тимчасово окупованих територіях Донбасу боялися "не голосувати" 11 листопада, так як побоювалися затримки зарплат і соцвиплат.