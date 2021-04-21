UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Высланный Украиной российский дипломат покинул страну

Автор: РБК-Украина

Старший дипломат посольства России в Украине Евгений Черников, которого Киев объявил персоной нон грата, покинул территорию страны. Это стало ответом на задержание украинского консула в России.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в Украине.

"Объявленный украинской стороной персоной нон грата российский дипломат покинул территорию страны", - сообщили в российском посольстве.

Напомним, высылка российского дипломата стала ответом на то, что 16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ задержала украинского консула Александра Сосонюка якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

При этом в МИД Украины заявили, что это задержание было фактически нападением.

"Мы абсолютно не воспринимаем подобный шантаж и практику провокаций, которая становится все грубее… В то же время, если российская сторона объявит нашего сотрудника персоной нон-грата, мы будем вынуждены так же действенно реагировать на этот провокационный шаг со стороны РФ", - отметил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская Федерацияпосольстводипломаты
Читайте также
СБУ задержала боевика "ДНР": он дает показания о российской агрессии в Украине
Прогноз погоды