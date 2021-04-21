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Висланий Україною російський дипломат покинув країну

Автор: РБК-Україна

Старший дипломат посольства Росії в Україні Євген Черніков, якого Київ оголосив персоною нон грата, покинув територію країни. Це стало відповіддю на затримання українського консула в Росії.

Про це пише ТАСС з посиланням на посольство Росії в Україні.

"Оголошений українською стороною персоною нон грата російський дипломат покинув територію країни", - повідомили в російському посольстві.

Нагадаємо, висилка російського дипломата стала відповіддю на те, що 16 квітня в Санкт-Петербурзі ФСБ затримала українського консула Олександра Сосонюка нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

При цьому в МЗС України заявили, що це затримання було фактично нападом.

"Ми абсолютно не сприймаємо подібний шантаж і практику провокацій, яка стає все грубішою... В той же час, якщо російська сторона оголосить нашого співробітника персоною нон-грата, ми будемо змушені так само дієво реагувати на цей провокаційний крок з боку РФ", - зазначив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

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