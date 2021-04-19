Украина направила ноту российскому дипломату. У него есть 72 часа, чтобы покинуть страну
Украина направила ноту российскому дипломату. Чтобы покинуть страну, у него есть 72 часа.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Сейчас также решается вопрос возвращения в Украину украинского консула из Санкт-Петербурга, сообщил спикер МИД.
"Сегодня МИД Украины направил ноту об объявлении одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве нежелательным лицом в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом. Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов", - сообщил Николенко в комментарии изданию.
Речь идет об одном из советников посольства РФ в Киеве Черникове.
Отметим, такое решение является зеркальным ответом на действия Москвы, приказала покинуть Россию украинскому консулу Александру Сосонюку.
Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ задержала украинского консула якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".
При этом в МИД Украины заявили, что это было фактически нападением.