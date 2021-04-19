ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина направила ноту российскому дипломату. У него есть 72 часа, чтобы покинуть страну

Новина українською → Киев, Понедельник 19 апреля 2021 14:17
Украина направила ноту российскому дипломату. У него есть 72 часа, чтобы покинуть страну Фото: из Украины высылают российского дипломата (facebook.com/RusEmbassyUkraine)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина направила ноту российскому дипломату. Чтобы покинуть страну, у него есть 72 часа.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Сейчас также решается вопрос возвращения в Украину украинского консула из Санкт-Петербурга, сообщил спикер МИД.

"Сегодня МИД Украины направил ноту об объявлении одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве нежелательным лицом в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом. Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов", - сообщил Николенко в комментарии изданию.

Речь идет об одном из советников посольства РФ в Киеве Черникове.

Отметим, такое решение является зеркальным ответом на действия Москвы, приказала покинуть Россию украинскому консулу Александру Сосонюку.

Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ задержала украинского консула якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

При этом в МИД Украины заявили, что это было фактически нападением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Украина дипломаты
NEWS
В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
DAILY
Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины