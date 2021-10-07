Высланные дипломаты РФ при НАТО были необъявленными сотрудниками разведки, - Столтенберг

Принятие решения о высылке восьми российских дипломатов и сокращение миссии России при НАТО основано на разведданных. Они указывают, что эти лица являются необъявленными сотрудниками разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга .

"Мы отозвали аккредитации у восьми сотрудников российской миссии при НАТО, которые были необъявленными сотрудниками российской разведки", - сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО.

Он уточнил, что решение о высылке российских дипломатов принято на основании разведывательных данных и не связано ни с какими-то конкретными событиями.

"Но мы в целом видим в последнее время рост зловредной активности со стороны России", - добавил генсек Альянса.