ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Вислані дипломати РФ при НАТО були неоголошеними співробітниками розвідки, - Столтенберг

Новость на русском →
Брюссель, Четвер 07 жовтня 2021 15:16
Вислані дипломати РФ при НАТО були неоголошеними співробітниками розвідки, - Столтенберг Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (facebook.com/NATO)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прийняття рішення про висилку восьми російських дипломатів і скорочення місії Росії при НАТО засноване на розвідданих. Вони вказують, що ці особи є неоголошеними співробітниками розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Ми відкликали акредитації у восьми співробітників російської місії при НАТО, які були неоголошеними співробітниками російської розвідки",- сказав Столтенберг в ході пресконференції за підсумками засідання Ради НАТО.

Він уточнив, що рішення про висилку російських дипломатів прийнято на підставі розвідувальних даних і не пов'язане ні з якимись конкретними подіями.

"Але ми в цілому бачимо останнім часом зростання шкідливої активності з боку Росії", - додав генсек Альянсу.

Нагадаємо, 6 жовтня НАТО прийняла рішення вислати вісім співробітників місії РФ за ворожу діяльність.

Відзначити, рішення НАТО російський МЗС розцінив негативно, звинувативши керівництво Альянсу у брехні.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Єнс Столтенберг
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця