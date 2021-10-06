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Россия обиделась на НАТО из-за высылки дипломатов

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Россия, Среда 06 октября 2021 22:19
Россия обиделась на НАТО из-за высылки дипломатов Фото: Россия обиделась на НАТО из-за высылки дипломатов (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня НАТО приняло решение выслать восемь сотрудников миссии РФ из-за враждебной деятельности, сократив ее численность до 10 человек. МИД РФ негативно расценил этот факт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко обвинил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во лжи после вчерашнего заявления о том, что страны альянса должны возобновлять диалог с Россией.

"Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия - НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем", - отметил Грушко.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что НАТО выслало 8 дипломатов России.

В частности, РБК-Украина писало о том, что Столтенберг призвал страны НАТО поддержать взаимодействие с Российской Федерацией, чтобы избежать холодной войны.

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Российская Федерация НАТО
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