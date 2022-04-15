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Вышли посмотреть на сбитую ракету. В Каховке пятеро местных получили ранения, есть погибшие

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Пятница 15 апреля 2022 13:31
Вышли посмотреть на сбитую ракету. В Каховке пятеро местных получили ранения, есть погибшие Фото: в Каховке пятеро местных получили ранения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Каховке над Плодовым была сбита русская ракета. Пятеро местных, вышедших посмотреть, получили осколочные ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Каховской городской территориальной общины.

В результате ранений, погибли два человека. Один из раненых находится в тяжелом состоянии в реанимации. Остальные же двое - средней тяжести.

Как отмечают в больнице, местные вышли на улицу посмотреть после услышанных взрывов.

"Обращаемся ко всем каховчанам и жителям нашей Каховской общины. Если слышите выстрелы или взрывы не ждите сообщений, не подходите к окнам, не выбегайте на улицу, чтобы зафиксировать", - пишет пресс-служба.

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