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Вийшли подивитись на збитку ракету. В Каховці п'ятеро місцевих отримали поранення, є загиблі

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П'ятниця 15 квітня 2022 13:31
Вийшли подивитись на збитку ракету. В Каховці п'ятеро місцевих отримали поранення, є загиблі Фото: в Каховці п'ятеро місцевих отримали поранення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Каховці над Плодовим була збита російська ракета. П’ятеро місцевих, які вийшли подивитися, отримали осколкові поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Каховської міської територіальної громади.

Внаслідок поранень, загинули двоє людей. Один з поранених перебуває в важкому стані в реанімації. Інші ж двоє - середньої важкості.

Як відзначають у лікарні, місцеві вийшли на вулицю після почутих вибухів.

"Звертаємось до всіх каховчан і мешканців нашої Каховської громади. Якщо чуєте постріли або вибухи не чекайте повідомлень, не підходьте до вікон, не вибігайте на вулицю, аби зафіксувати", - пише пресслужба.

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