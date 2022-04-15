Вийшли подивитись на збитку ракету. В Каховці п'ятеро місцевих отримали поранення, є загиблі
В Каховці над Плодовим була збита російська ракета. П’ятеро місцевих, які вийшли подивитися, отримали осколкові поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Каховської міської територіальної громади.
Внаслідок поранень, загинули двоє людей. Один з поранених перебуває в важкому стані в реанімації. Інші ж двоє - середньої важкості.
Як відзначають у лікарні, місцеві вийшли на вулицю після почутих вибухів.
"Звертаємось до всіх каховчан і мешканців нашої Каховської громади. Якщо чуєте постріли або вибухи не чекайте повідомлень, не підходьте до вікон, не вибігайте на вулицю, аби зафіксувати", - пише пресслужба.
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