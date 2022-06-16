Уже вышли на поле боя: Литва передала Украине бронетранспортеры

Литва передала Украине дополнительную военную помощь. 20 единиц бронетранспортеров M113 уже вышли на поле боя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

"M113 уже вышли на поле боя в Украине, чтобы защитить жизнь украинских солдат", - написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Бронетранспортер M113: Это гусеничный транспорт вес которого составляет 10,4 тонны. Он способен вместить до 12 бойцов, а также водителя. В то же время транспорт способен и со скоростью 6 км/ч.