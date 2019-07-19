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Вышинскому продлили арест еще на два месяца

Новости » Политика    19.07.2019 - 16:07
Вышинскому продлили арест еще на два месяца
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Решение вынес Подольский суд Киева

Подольский районный суд продлил содержание под стражей главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского еще на два месяца. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что суд не нашел оснований для изменения меры пресечения Вышинскому и решил продлить срок содержания под стражей до 19 сентября.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае прошлого года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Отменим, 25 июня КСУ признал незаконной норму Уголовно-процессуального кодекса об избрании меры пресечения подозреваемым в госизмене или террористических действиях только в виде содержания под стражей. Так, суд признал не соответствующим Конституции Украины, положение части пятой статьи 176 Кодекса, которым предусмотрено, что меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений,  которые предусмотрены статьями 109-1141, 258-2585, 260, 261 Кодекса.

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