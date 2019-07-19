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Вишинському продовжили арешт ще на два місяці

Новини » Політика    19.07.2019 - 16:07
Вишинському продовжили арешт ще на два місяці
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Рішення виніс Подільський суд Києва

Подільський районний суд продовжив утримання під вартою головного редактора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського ще на два місяці. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що суд не знайшов підстав для зміни запобіжного заходу Вишинського і вирішив продовжити термін утримання під вартою до 19 вересня.

Нагадаємо, Кирила Вишинського затримали в Києві в травні минулого року. У ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

Скасуємо, 25 червня КСУ визнав незаконною норму Кримінально-процесуального кодексу про обрання підозрюваним запобіжного заходу у державній зраді або терористичних діях тільки у вигляді утримання під вартою. Так, суд визнав не відповідним Конституції України, положення частини п'ятої статті 176 Кодексу, яким передбачено, що запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні злочинів, які передбачені статтями 109-1141, 258-2585, 260, 261 Кодексу.

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