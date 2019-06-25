КСУ признал незаконным применение только ареста к подозреваемым в госизмене и терроризме

Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Решение суда было принято во вторник, 25 июня

Конституционный суд Украины (КСУ) признал незаконной норму Уголовно-процессуального кодекса об избрании меры пресечения подозреваемым в госизмене или террористических действиях только в виде содержания под стражей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Как сообщается, суд признал не соответствующим Конституции Украины, положение части пятой статьи 176 Кодекса, которым предусмотрено, что меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, которые предусмотрены статьями 109-1141, 258-2585, 260, 261 Кодекса.

Решение суда было принято во вторник, 25 июня. За него проголосовали 10 судей из 17.

"Конституционный суд Украины считает, что право на свободу и личную неприкосновенность не является абсолютным и может быть ограничено, но только на основаниях и в порядке, определенных законами Украины", - говорится в решении.

Как говорится в тексте документа, решение КСУ является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало,что в Конституционный суд Украины поступило представление о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Представление подписано народными депутатами в основном из фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде.

Кроме того, Конституционный суд Украины опубликовал решение по указу президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. В решении КСУ говорится, что указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении досрочных выборов от 21 мая 2019 года соответствует Конституции Украины.