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Офис президента предложил России освободить Вышинского и Сенцова одновременно

Новости » Политика    18.07.2019 - 23:47
Офис президента предложил России освободить Вышинского и Сенцова одновременно
Фото: Юлия Мендель (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пресс-секретарь Зеленского ответила на предложение Пескова освободить главреда "РИА Новости Украина"

Украина предлагает Российской Федерации сделать взаимные шаги в освобождении заключенных и готова передать России главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского одновременно с освобождением украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова", - написала Мендель.

Она добавила, что "для взаимной уверенности в общей доброй воле" Украина предлагает освободить Сенцова и Вышинского одновременно.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что первым шагом для "нормализации" отношений с Украиной могло бы стать освобождение Украиной главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Это могло бы быть прекрасным первым шагом", - заявил Песков.

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Новости Украины Администрация Президента УкраиныОлег СенцовКирилл Вышинский
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