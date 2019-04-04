Госизмена Вышинского: началось первое заседание по делу

Фото: Кирилл Вышинский

По словам прокурора, Вышинский был в отношениях с руководителем проекта "Россия сегодня"

Подольский районный суд Киева сегодня, 4 апреля, начал первое заседание по делу Кирилла Вышинского после передачи обвинительного акта. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Адвокат Вышинского Андрей Даманский ходатайствовал о том, чтобы выпустить его подзащитного из бокса для задержанных. Суд удовлетворил ходатайство.

На подготовительном заседании суд не удовлетворил ходатайство защиты об отводах коллегии.

Прокурор в деле госизмены Кирилла Вышинского Хараим Валерий начал зачитывать обвинительный акт в Подольском райсуде, указав, что

деятельность и организация "РИА Новости" фактически заключалась в проведении подрывной деятельности в Украине. Соответствующую часть обвинительного акта прокурор зачитал в зале суда.

По его словам, гражданин Украины Вышинский был в отношениях с руководителем проекта "Россия сегодня".

Отмечается, что 31.01.2015 представитель 'Россия Сегодня" предложил Вышинскому возглавить "Россия Сегодня", который далее именовался как "РИА Новости" в Украине.

"Дальше было системное наполнение ресурса. А также информирование о внешней политике.В обов'язки руководителя указанного представительства входила финансовая и организационная работа", - сказал прокурор.

"20.02.2014 была осуществлена оккупация Крыма, с учетом данного обстоятельства деятельность и организация "РИА Новости" фактически заключалась в проведении подрывной деятельности в Украине ", - заявил прокурор.



Он отметил, что Вышинский, осознавая проведения подрывной деятельности, роль и задачи, которые перед ним ставили, согласился на указанное предложение и приступил к выполнению обязанностей'язків.

Ранее, Верховный суд частично удовлетворил ходатайство защиты и передал кассационную жалобу по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на рассмотрение в Объединенной палаты Кассационного административного суда в составе Верховного суда.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прокомментировала вопрос возможного обмена Кирилла Вышинского. Так, омбудсмен считает проблему Вышинского "особой". При этом сам главный редактор подчеркнул, что его не интересует обмен на украинских военнопленных.

Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Также задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.