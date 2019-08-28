Руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского отпустили из-под стражи. Такое решение принял суд, передает РБК-Украина.

В частности, Вышинскому изменили меру пресечения на личное обязательство.

"Постановить новое решение, которым удовлетворить ходатайство защитника и изменить обвиняемому Вышинскому меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство", - отметил судья.

В частности, суд возложил на подозреваемого ряд обязательств.

"Возложить на обвиняемого Вышинского обязанности являться по первому требованию в суд, сообщать суду об изменении места жительства и места работы и воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве. Освободить Вышинского из-под стражи немедленно. Постановление обжалованию не подлежит", - указано в решении суда.

В частности, коллегия судей постановила апелляционную жалобу защитника удовлетворить, а решение Подольского районного суда Киева, которым продлен срок действия меры пресечения Вышинскому в виде содержания под стражей до 19 сентября 2019 года, - отменить.

Напомним, ранее гособвинение заявило, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. "Мы не против удовлетворения жалобы, считаем возможным смягчение меры пресечения и применение личного обязательства", - сказал один из представителей стороны обвинения.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле Украина предлагала Российской Федерации сделать взаимные шаги в освобождении заключенных и заявила о готовности передать России Вышинского одновременно с освобождением украинского режиссера Олега Сенцова.

Добавим, ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что первым шагом для "нормализации" отношений с Украиной могло бы стать освобождение Украиной Кирилла Вышинского.

При этом генпрокурор Юрий Луценко в июле исключил передачу главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского России.