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В Кремле назвали первый шаг Украины для "нормализации" отношений

Новости » Политика    18.07.2019 - 13:47
В Кремле назвали первый шаг Украины для "нормализации" отношений
Фото: Дмитрий Песков (УНИАН)

Песков заявил, что передача Вышинского России "могла бы быть первым шагом для начала диалога"

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что могло бы стать первым шагом для "нормализации" отношений с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РоссСМИ.

По мнению Пескова, все действия, связанные с освобождениям людей, улучшат украино-российские отношения.

"Ну, конечно же, возвращение Вышинского (главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, - ред.) - это могло бы быть прекрасным первым шагом", - заявил Песков.

Как сообщало РБК-Украина, генеральный прокурор Юрий Луценко исключает передачу главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского России.

Как сообщала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, правоохранители раскрыли деятельность сети подконтрольных Российской Федерации медиаструктурах. Речь идет про "РИА Новости Украина"  В частности, было установлено, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины.

Напомним, суд по изменению меры пресечения главному редактору издания "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому перенесли на 19 июля.

Как писало РБК-Украина ранее, Вышинского задержали в Киеве в мае прошлого года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

 

 

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