Украинские прокуроры поддержали смягчение меры пресечения Вышинскому

Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Прокуроры заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство

Украинские прокуроры заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что Вышинскому могут смягчить меру пресечения.

"Мы не против удовлетворения жалобы, считаем возможным смягчение меры пресечения и применение личного обязательства", - сказал один из представителей стороны обвинения.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что первым шагом для "нормализации" отношений с Украиной могло бы стать освобождение Украиной главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

После этого Украина предложила Российской Федерации сделать взаимные шаги в освобождении заключенных и готова передать России главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского одновременно с освобождением украинского режиссера Олега Сенцова.

Как писало РБК-Украина ранее, Вышинского задержали в Киеве в мае прошлого года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Как сообщала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, правоохранители раскрыли деятельность сети подконтрольных Российской Федерации медиаструктурах. Речь идет про "РИА Новости Украина" В частности, было установлено, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины.