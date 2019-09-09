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Вышинский заявил, что не боится летать в Украину

Новости » В мире    09.09.2019 - 12:44
Вышинский заявил, что не боится летать в Украину
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Но он не уверен в безопасности таких поездок

Обвиняемый в государственной измене главный редактор издания "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский заявил, что не обится летать в Украину после того, как он отправился в Россию в рамках обмена пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

На пресс-конференции в Москве Вышинский рассказал, что не испытывает страха перед полетами на Украину для участия в судах.

"Как буду летать в Киев на суды? Буду покупать билеты и летать. Насколько безопасно - не знаю. Я не боюсь. Жена и мать ставят условия - пока ни ногой. Буду принимать решение, не сегодня точно", - рассказал он.

Отметим, Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года он был освобожден из-под стражи в Киеве.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 7 сентября по формуле "35 на 35". В Украину вернулись, в том числе, 24 захваченных Россией моряка и других политзаключенных, среди которых Олег Сенцов, Павел Гриб, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух.

Ранее сообщалось, что судебное заседание по делу Вышинского пройдет ориентировочно 16 сентября.

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Новости Украины обмен пленнымиКирилл ВышинскийСуд
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