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Вишинський заявив, що не боїться літати в Україну

Новини » В світі    09.09.2019 - 12:44
Вишинський заявив, що не боїться літати в Україну

Але він не впевнений у безпеці таких поїздок

Обвинувуваний у державній зраді головний редактор видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський заявив, що не обится літати в Україну після того, як він відправився в Росію в рамках обміну полоненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

На прес-конференції в Москві Вишинський розповів, що не відчуває страху перед польотами на Україну для участі в судах.

"Як буду літати в Київ на суди? Буду купувати квитки і літати. Наскільки безпечно - не знаю. Я не боюся. Дружина і мати ставлять умови - поки ні ногою. Буду приймати рішення, не сьогодні точно", - розповів він.

Зазначимо, Вишинський був затриманий Службою безпеки України 15 травня 2018 року. Йому було пред'явлено звинувачення у державній зраді та створенні підривної проросійської інформаційної мережі на території України. Йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 15 років. 28 серпня 2019 року він був звільнений з-під варти в Києві.

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною і Росією відбувся 7 вересня за формулою "35 до 35". В Україну повернулися, у тому числі, 24 захоплених Росією моряка та інших політв'язнів, серед яких Олег Сенцов, Павло Гриб, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Володимир Балух.

Раніше повідомлялося, що судове засідання по справі Вишинського пройде орієнтовно 16 вересня.

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Новини України обмін полоненимиКирило ВишинськийСуд
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