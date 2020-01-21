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Вышеградская четверка не имеет согласия в вопросе Украины, - МИД Чехии

Новости » Политика     21.01.2020 - 10:48
Вышеградская четверка не имеет согласия в вопросе Украины, - МИД Чехии
Фото: Томаш Петршічек (MAFRA)

Петршичек заявил, что нет договоренности по сотрудничеству с Украиной

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек сообщил, что Вышеградская четверка (Чехия, Словакия, Венгрия, Польша) не имеет согласия в отношении Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Петршичек отметил, что Чехия стремится к партнерствам, благодаря которым сможет наилучшим образом продвигать интересы своей страны.

"Вышеград - лишь одна из нескольких главных платформ. Мы сотрудничаем с Австрией и Словакией в рамках так называемого формата Славков, имеем стратегическое партнерство с Германией и стараемся открыть новые пути сотрудничества с меньшими странами. Мы также предлагаем сотрудничество Хорватии, странам Балтии, а также Португалии. В рамках V4 мы имеем согласие не относительно всего, например, в отношении Украины", - сказал чешский министр.

Ранее Петршичек заявлял, что Чехия не изменила позиции относительно оккупации Крыма и продолжает поддерживать территориальную целостность Украины.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об осуждении агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма. Он также заявил, что в Чехии не видят другого варианта, чем восстановление суверенитета Украины мирным путем.

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