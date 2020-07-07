Выпускники массово получают повестки в армию: МОН просит отсрочить призыв

МОН обратился к Министерству обороны
Парням в возрасте 18-19 лет начали массово отправлять повестки в военкомат. В связи с этим Министерство образования и науки (МОН) попросило Минобороны отсрочить весенний призыв для выпускников 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
В министерстве напомнили, что согласно решению Кабмина, граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением.
В пресс-службе отметили, что временно исполняющий обязанности главы МОН Сергей Шкарлет держит этот вопрос на контроле.
Напомним, весенняя призывная кампания 2020 года в Украине сместилась из-за пандемии коронавируса и введен по этой причине карантин.
Как писало РБК-Украина, в конце мая генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал разъяснение относительно призыва в армию.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров хочет отсрочить призыв на военную службу для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Автор: Анастасия Рокитна