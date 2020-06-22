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Кабмин хочет отсрочить призыв на военную службу для сотрудников ГСЧС

Новости » Политика     22.06.2020 - 11:20
Кабмин хочет отсрочить призыв на военную службу для сотрудников ГСЧС
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство внесло в Раду соответствующий законопроект

Кабинет министров хочет отсрочить призыв на военную службу для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Правительство внесло в Верховную раду соответствующий проект закона.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В пояснительной записке Кабмин подчеркивает, что призыв на срочную военную службу лиц рядового и начальствующего состава, проходящих службу гражданской защиты, затрудняет выполнение органами и подразделениями ГСЧС задач по назначению.

Закон предлагает предоставить отсрочку от призыва на срочную военную службу лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, принятым на службу в органы и подразделения ГСЧС.

"Принятие законопроекта позволит накопить и подготовить человеческие ресурсы из числа призывников для комплектования человеческими ресурсами органов и подразделений ГСЧС, что позволит качественно выполнять задачи по назначению в мирное время и в особый период, а также в случае введения чрезвычайного положения и проведения целевой мобилизации", - указано в записке.

Напомним, весенняя призывная кампания 2020 году в Украине сместилась из-за пандемии коронавируса и введенного по этой причине карантина.

Как писало РБК-Украина, в конце мая генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал разъяснения по призыву в армию.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныГСЧСПризыв в армию
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