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Призыв-2020 для выпускников школ отсрочат, - Минобразования

Новости » Общество     05.06.2020 - 04:08
Призыв-2020 для выпускников школ отсрочат, - Минобразования
Фото: призывная кампания (twitter/LexInformComUa)

Весенняя призывная кампания в этом году сместилась на лето

Весенняя призывная кампания 2020 года в Украине сместилась из-за пандемии коронавирус и введенного по этой причине карантина. Поэтому призыв для выпускников школ и учреждений высшего образования также начнется позже.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий в эфире hromadske.

По ее словам, поскольку вступительная кампания в этом году тоже отсрочилась, Минобразования достигло договоренности с Министерством обороны Украины о переносе начала призывного периода.

"Мы говорили с коллегами из Минобороны для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончил (вуз), или выпускники (школ), которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", - сказала Мандзий.

Она заметила также, что на сайте Минобороны опубликували информацию о том, что призовным комиссиям поручили учесть эти обстоятельства.

Отметим, военный призыв в Украине планировали провести в апреле-июне. Однако, в связи с карантином было принято решение сместить его на месяц.

Кроме того, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет призывать на службу мужчин возрастом от 18 лет. Ранее призыв граждан в армию начинался с 20-летнего возраста.

Напомним, в конце мая генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал разъяснение по призыву в армию, отметив, что юноши 18-19 лет могут идти служить только по собственному желанию.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины МОНПризыв в армию
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