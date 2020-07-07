Випускники масово отримують повістки в армію: МОН просить відстрочити призов

Хлопцям віком 18-19 років почали масово відправляти повістки до військкомату. У зв'язку з цим Міністерство освіти і науки (МОН) попросило Міноборони відстрочити весняний призов для випускників 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

У міністерстві нагадали, що відповідно до рішення Кабміну, громадяни віком 18-19 років можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою.

У прес-службі зазначили, що тимчасово виконуючий обов'язки голови МОН Сергій Шкарлет тримає це питання на контролі.

Нагадаємо, весняна призовна кампанія 2020 року в Україні змістилася через пандемію коронавірусу і введений з цієї причини карантин.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив роз'яснення щодо призову в армію.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів хоче відстрочити призов на військову службу для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.