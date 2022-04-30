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На выплаты внутренним переселенцам уже направили 4,1 млрд гривен

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Украина, Суббота 30 апреля 2022 11:02
На выплаты внутренним переселенцам уже направили 4,1 млрд гривен Фото: министр социальной политики Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение апреля на выплату помощи на проживание внутренне перемещенным лицам Минсоцполитики направило в Ощадбанк около 4,1 млрд гривен четырьмя траншами. Четвертый транш был перечислен 29 апреля в размере 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Ощадбанк в ближайшие дни перечислит эти средства на счета людей в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях на выплаты", - говорится в сообщении.

Как отметила министр социальной политики Марина Лазебная, в министерство продолжает поступать информация из регионов о лицах, которые стали на учет как внутренне перемещенные лица и подали заявления на пособие. Из одних регионов она поступает быстрее, из других - медленнее.

"Поэтому, если вы еще не получили выплату, не волнуйтесь, мы продолжаем в мае финансировать выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам за март и апрель по мере того, как получаем информацию от областей. Следующий транш планируем перечислить 2-3 мая", - сказала она.

В министерстве также напомнили, согласно решение правительства по заявлениям на пособие от имени малолетних детей, которые перемещены без сопровождения законных представителей, помощь будет также выплачена, начиная с марта, если заявление подано до 15 мая.

Напомним, помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц из областей, которые пострадали от войны, предоставляется за март-апрель в следующих размерах: для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен; для других лиц - 2 000 гривен.

Заявление на пособие на жительство можно подать дистанционно через приложение "Дія", или лично через органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины или ЦПАУ.

Правительство изменил порядок оказания помощи с мая. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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