На виплати внутрішнім переселенцям вже спрямували 4,1 млрд гривень
Протягом квітня на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку близько 4,1 млрд гривень чотирма траншами. Четвертий транш було перераховано 29 квітня в розмірі 1,5 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
"Ощадбанк найближчими днями перерахує ці кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати", - йдеться в повідомленні.
Як зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна, до міністерства продовжує надходити інформація з регіонів про осіб, які стали на облік як внутрішньо переміщені особи та подали заяви на допомогу. З одних регіонів вона надходить швидше, з інших - повільніше.
"Тому, якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтесь, ми продовжуємо в травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень по мірі того, як отримуємо інформацію від областей. Наступний транш плануємо перерахувати 2-3 травня", - сказала вона.
У міністерстві також нагадали, згідно рішення уряду за заявами на допомогу від імені малолітніх дітей, які переміщені без супроводу законних представників, допомога буде також виплачена, починаючи з березня, якщо заява подана до 15 травня.
Нагадаємо, допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з областей, які постраждали від війни, надається за березень-квітень у наступних розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень; для інших осіб - 2 000 гривень.
Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок "Дія", або особисто через органи соціального захисту населення, уповноваженої особи громади або ЦНАП.
Уряд змінив порядок надання допомоги з травня. Допомога надаватиметься лише жителям районів в зоні бойових дій та тим, у кого зруйноване житло.
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